Как обжаловать штраф ГИБДД онлайн

Такая возможность появится у водителей уже 1 сентября 2021 года. Для этого потребуется полностью подтвердить личность на Госуслугах. Рекомендуем сделать это заранее.

Материалы по теме Уведомлять о штрафах с камер будут по-новому

Новая процедура получения уведомлений о штрафах с камер фотовидеофиксации заработает в России с 1 сентября — соответствующее постановление Правительство РФ уже опубликовало. Кроме изменений непосредственно в характере получения вами уведомлений о выписанных протоколах появятся и новые моменты, связанные с обжалованием штрафа.

Что изменилось в процедуре обжалования штрафа ГИБДД?

По задумке, вследствие отсутствия бумажно-почтовой волокиты автомобилисты должны начать узнавать о штрафах быстрее. Насколько эффективным для простых граждан будет это нововведение, пока никто не знает, но, в теории, у владельцев транспортных средств должно появиться больше шансов, чтобы обжаловать штраф. Еще и потому, что плюсом к электронным уведомлениям (вместо обычных почтовых) прилагается и новый механизм обжалования.

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Для его задействования, указывается в постановлении Правительства, необходимо будет полностью авторизоваться на Госуслугах — то есть с подтверждением личности, что можно сделать, например, через банк, которым вы пользуйтесь, или в отделении Почты России. Это даст возможность обжаловать штрафы там же, на Госуслугах, то есть буквально не отрываясь от личного ноутбука.

Сейчас, напомним, направить обжалование протокола в адрес выписавшего его подразделения вы можете только лично придя в отделение или направив заявление по почте.

По некоторым оценкам, эта схема сможет эффективно заработать только после полноценного запуска системы слежения «Паутина», которая пока полностью развернута лишь в ЦФО.

Фото: АГН «Москва»