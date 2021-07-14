Обновленный Kia Ceed - все изменения

Компания только что представила обновленное третье поколение Ceed, но без XCeed - его увидим через год.

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На основном снимке представлены ProCeed GT, Ceed GT Line и универсал Ceed с подключаемой гибридной установкой и в версии GT Line. Автомобили получили новую переднюю решетку радиатора с металлическими акцентами и фары, которые больше не похожи на оптику Porsche. Теперь они напоминают оптику Peugeot — из-за вертикальных полосок дневных ходовых огней.

Изменился и передний бампер. Его дизайн спорный, и передняя часть автомобиля напоминает череп. При ближайшем рассмотрении оказывается, что черные «щеки» по бокам — не воздухозаборники, а просто заглушки.

Задние фонари в стиле глаза мухи имеют 48 элементов в форме сот, которые прячутся за слегка замутненным пластиком. Светодиоды загораются в прогрессивной последовательности, и указатели поворотов «мигают» динамично.

Внутри прежняя 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, получившей беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

На заднем ряду появился USB-порт для зарядки гаджетов. Также есть подогрев передних и задних сидений, двухзонный климат-контроль и аудиосистема JBL с восемью динамиками.

Двигатели остались прежними, как и коробки передач.

Производство обновленного Kia Ceed начнется в августе, а первые поставки автомобилей клиентам — в четвертом квартале 2021 года.

Ранее был представлен обновленный Kia Cerato.

Фото: Kia