Мотор от Ауруса установили на самолет

Як-18Т с авиационным поршневым двигателем АПД-500 скоро покажут на МАКС-2021.

Материалы по теме Лимузин Путина поделится мотором с сельхозавиацией

Как известно, в рамках проекта «Единая модульная платформа» московский институт ФГУП НАМИ разработал для автомобилей Aurus бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра.

Несколько лет Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») занимался адаптацией данного мотора под сверхмалые самолеты. Специалисты испытывали и авиационный вариант двигателя от Aurus.

Теперь ЦИАМ объявил о завершении этапа установки авиационного поршневого двигателя-демонстратора АПД-500 на самолет Як-18Т. Як-18Т, оснащенный АПД-500, будет продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне. Первые летные испытания запланированы на вторую половину 2021 года.

Для 8-цилиндрового V-образного двигателя АПД-500 (500 л.с.) разработан ряд новых узлов и систем. К примеру, стартер-генератор, редуктор (спроектированный под применение воздушных винтов), двухканальная система управления двигателем с независимыми контурами, система наддува с приводным нагнетателем.

«Отечественный поршневой двигатель — это возможность для „перезагрузки“ всей малой авиации России. Он сможет найти самое широкое применение, дать толчок и ремоторизации и созданию новых летательных аппаратов», — считает генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.

Главной задачей научно-исследовательской работы «Адаптация» является подтверждение возможности создания авиационного двигателя на базе серийного автомобильного мотора, оценка преимуществ его создания по срокам и стоимости. Работы ведутся по заказу Минпромторга России.

Фото: ЦИАМ