Главными нарушителями оказались владельцы отечественных Нив и УАЗов.

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В Госавтоинспекции рассказали о рейде под названием «Джипинг». Новое спецмероприятие провели на Кубани в горной местности Апшеронского района.

В рамках «Джипинга» инспекторы выявили факты незаконного внесения изменения в конструкцию автомобилей: светодиодные ДХО, шноркели, усиленные бамперы, дополнительные пороги, газобаллонное оборудование и раздвоенный выхлоп.

Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителей внедорожников на 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).Теперь владельцы в течение 10 дней должны устранить нарушение и предоставить автомобиль в Госавтоинспекцию. В ином случае регистрация транспортного средства прекращается.

Полицейские также постоянно пресекают нарушения по перевозке пассажиров на машинах повышенной проходимости.

«Автоинспекторы на постоянной основе проводят мероприятия по пресечению нарушений законности перевозки пассажиров транспортными средствами повышенной проходимости», — резюмировали в ведомстве.

«За рулем» напоминает, что любые изменения в конструкцию автомобиля, которые влияют на безопасность дорожного движения, необходимо согласовывать с ГИБДД. Самым популярным нештатным оборудованием у российских автомобилистов являются неоригинальные фары и бамперы, «кенгурятники», лебедки, фаркопы, ГБО, лифт подвески, измененная система выхлопа.

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