В ГИБДД рассказали, как оформить ДТП без инспектора

Такая схема применима только если у водителей нет претензий друг к другу.

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На официальном сайте Госавтоинспекции появилась инструкция, которая разъясняет порядок действий при дорожно-транспортном происшествии.

Итак, в случае ДТП водитель обязан остановить транспортное средство и включить аварийную сигнализацию. После чего необходимо выставить знак-аварийку и позвонить в ГИБДД.

«Исходя из обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, вариантов оформления ДТП может быть несколько. В любом случае необходимо сообщить о случившемся в ГИБДД и получить инструкцию дежурного о порядке действий», — объяснили в ведомстве.

Если у автовладельцев нет разногласий и в аварии никто не пострадал, то оформить ДТП можно и без сотрудников ДПС. Способов два:

Заполняется европротокол Оформляется заявление через приложение «Помощник ОСАГО»

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Данные варианты возможны только при выполнении следующих условий:

Вред причинен только имуществу

В ДТП участвовало 2 транспортных средства

У каждого водителя имеется актуальный полис ОСАГО

Сумма повреждений не превышает 100 000 рублей

У участников нет разногласий об обстоятельствах ДТП и повреждениях

В Госавтоинспекции напомнили о том, что при самостоятельном оформлении ДТП нужно произвести фотовидеофиксацию положения машин по отношению друг к другу и к объектам дорожной инфраструктуры, следов и предметов, которые относятся к происшествию, повреждений автомобилей.

Вызывать наряд ДПС необходимо обязательно, когда в аварии пострадали люди, а также если у участников все-таки есть разногласия, или если одним из участников ДТП стал либо пешеход, либо велосипедист. То же самое, если совершен наезд на препятствие (дорожное ограждение, стойка дорожного знака, выбоина на проезжей части и другое) и пострадало имущество третьих лиц (забор, скамейка, фасад здания, собака и т.д.).