Комплексы автоматической фиксации нарушений правил парковки во дворах жилых домов уже начали испытывать в Санкт-Петербурге.

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Программно-аппаратный комплекс, имеющий две камеры, устанавливается на автомобиль, который курсирует по дворам. В испытаниях участвует всего одна машина, но к осени власти города планируют увеличить количество оборудованных новым комплексом фиксации нарушений 18 автомобилей.

«Проблема хаотичной парковки автомобилей во дворах требует решения. Закрепилась практика, когда машины располагают на газонах или в проездах, где они мешают проезду спецтранспорта и движению пешеходов», — цитирует «Деловой Петербург» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В ходе испытаний комплекса также планируется определить районы, где не хватает парковочных мест.

Штрафы за неправильную парковку будут выписываться автоматически и составят 5000 рублей. Должностных лиц оштрафуют на 40 тысяч рублей, а юридических — на сумму до 500 тысяч рублей. Не исключена и эвакуация транспортных средств, припаркованных с нарушениями.

Подобные автоматические комплексы впоследствии могут появиться и в других городах, где наблюдается нехватка парковочных мест во дворах жилых домов.

Власти Москвы продолжают увеличивать стоимость платной парковки.

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин