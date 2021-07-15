Программно-аппаратный комплекс, имеющий две камеры, устанавливается на автомобиль, который курсирует по дворам. В испытаниях участвует всего одна машина, но к осени власти города планируют увеличить количество оборудованных новым комплексом фиксации нарушений 18 автомобилей.
«Проблема хаотичной парковки автомобилей во дворах требует решения. Закрепилась практика, когда машины располагают на газонах или в проездах, где они мешают проезду спецтранспорта и движению пешеходов», — цитирует «Деловой Петербург» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
В ходе испытаний комплекса также планируется определить районы, где не хватает парковочных мест.
Штрафы за неправильную парковку будут выписываться автоматически и составят 5000 рублей. Должностных лиц оштрафуют на 40 тысяч рублей, а юридических — на сумму до 500 тысяч рублей. Не исключена и эвакуация транспортных средств, припаркованных с нарушениями.
Подобные автоматические комплексы впоследствии могут появиться и в других городах, где наблюдается нехватка парковочных мест во дворах жилых домов.
- Власти Москвы продолжают увеличивать стоимость платной парковки.
Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин