Штраф автоматом за парковку во дворах — уже скоро — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Штраф автоматом за парковку во дворах — уже скоро

Комплексы автоматической фиксации нарушений правил парковки во дворах жилых домов уже начали испытывать в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
За парковку на «красных квадратах» будут штрафовать

Программно-аппаратный комплекс, имеющий две камеры, устанавливается на автомобиль, который курсирует по дворам. В испытаниях участвует всего одна машина, но к осени власти города планируют увеличить количество оборудованных новым комплексом фиксации нарушений 18 автомобилей.

«Проблема хаотичной парковки автомобилей во дворах требует решения. Закрепилась практика, когда машины располагают на газонах или в проездах, где они мешают проезду спецтранспорта и движению пешеходов», — цитирует «Деловой Петербург» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В ходе испытаний комплекса также планируется определить районы, где не хватает парковочных мест.

Штрафы за неправильную парковку будут выписываться автоматически и составят 5000 рублей. Должностных лиц оштрафуют на 40 тысяч рублей, а юридических — на сумму до 500 тысяч рублей. Не исключена и эвакуация транспортных средств, припаркованных с нарушениями.

Подобные автоматические комплексы впоследствии могут появиться и в других городах, где наблюдается нехватка парковочных мест во дворах жилых домов.

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров366Количество комментариев1
Оцените материал
1:—2
Наше новое видео
Электромобиль Volkswagen ID.3: тест и обзор
Новый Hyundai Tucson: все его изменения
Как мы «убивали» батарею нового Фольксвагена
Читать комментарии (1)
Загрузка...