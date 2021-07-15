АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус

Речь о газовых модификациях Vesta CNG и Largus CNG. ГБО разместили по-другому, чтобы увеличить объем багажника. Обе модели способны работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане).

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На прошлой неделе президенту АВТОВАЗа Николя Мору на производственной площадке ГК «АТС» (партнера Lada) представили Vesta CNG и Largus CNG с оптимизированной конструкцией. «Российская газета» опубликовала снимки новинок.

Примечательно, что битопливная Lada Vesta впервые дебютировала в кузове универсал, а двухтопливный Largus выполнен в рестайлинговом виде.

Метановая Vesta SW Cross CNG получила два газовых баллона чешской фирмы Vitkovice (объем каждого — 36 литров) в нише запасного колеса. В фургоне и пассажирском универсале Largus CNG газобаллонное оборудование (ГБО) Vitkovice располагается под днищем.

Сегодня в Vesta Sedan CNG баллон монтируется в багажнике. В дорестайлинговом Largus CNG ГБО также устанавливалось в багажном отделении — баллон занимал 40% свободного пространства.

Прайсы и сроки появления «экономичных» модификаций Vesta и Largus с оптимизированной конструкцией пока неизвестны.

В июне 2021 года АВТОВАЗ и ГК «АТС» выпустили в серию 10-тысячную Lada Vesta CNG. Двухтопливный седан предлагается по цене от 958 900 рублей.

Фото: ГК «АТС»