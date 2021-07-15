АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус

Речь о газовых модификациях Vesta CNG и Largus CNG. ГБО разместили по-другому, чтобы увеличить объем багажника. Обе модели способны работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане).

Материалы по теме
Lada на метане и гибридные версии (уже скоро!)

На прошлой неделе президенту АВТОВАЗа Николя Мору на производственной площадке ГК «АТС» (партнера Lada) представили Vesta CNG и Largus CNG с оптимизированной конструкцией. «Российская газета» опубликовала снимки новинок.

Примечательно, что битопливная Lada Vesta впервые дебютировала в кузове универсал, а двухтопливный Largus выполнен в рестайлинговом виде.

Метановая Vesta SW Cross CNG получила два газовых баллона чешской фирмы Vitkovice (объем каждого — 36 литров) в нише запасного колеса. В фургоне и пассажирском универсале Largus CNG газобаллонное оборудование (ГБО) Vitkovice располагается под днищем.

Сегодня в Vesta Sedan CNG баллон монтируется в багажнике. В дорестайлинговом Largus CNG ГБО также устанавливалось в багажном отделении — баллон занимал 40% свободного пространства.

Прайсы и сроки появления «экономичных» модификаций Vesta и Largus с оптимизированной конструкцией пока неизвестны.

В июне 2021 года АВТОВАЗ и ГК «АТС» выпустили в серию 10-тысячную Lada Vesta CNG. Двухтопливный седан предлагается по цене от 958 900 рублей.

Фото: ГК «АТС»

АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус

Речь о газовых модификациях Vesta CNG и Largus CNG. ГБО разместили по-другому, чтобы увеличить объем багажника. Обе модели способны работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане).

АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус — фото 1262267АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус — фото 1262266АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус — фото 1262269АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус
АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус

Речь о газовых модификациях Vesta CNG и Largus CNG. ГБО разместили по-другому, чтобы увеличить объем багажника. Обе модели способны работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане).

АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус — фото 1262269АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус — фото 1262266АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус — фото 1262267АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров273
Оцените материал
1:—1
Читать комментарии
Загрузка...