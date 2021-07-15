АВТОВАЗ сделал более вместительными Весту и Ларгус

На прошлой неделе президенту АВТОВАЗа Николя Мору на производственной площадке ГК «АТС» (партнера Lada) представили Vesta CNG и Largus CNG с оптимизированной конструкцией. «Российская газета» опубликовала снимки новинок.
Примечательно, что битопливная Lada Vesta впервые дебютировала в кузове универсал, а двухтопливный Largus выполнен в рестайлинговом виде.
Метановая Vesta SW Cross CNG получила два газовых баллона чешской фирмы Vitkovice (объем каждого — 36 литров) в нише запасного колеса. В фургоне и пассажирском универсале Largus CNG газобаллонное оборудование (ГБО) Vitkovice располагается под днищем.
Сегодня в Vesta Sedan CNG баллон монтируется в багажнике. В дорестайлинговом Largus CNG ГБО также устанавливалось в багажном отделении — баллон занимал 40% свободного пространства.
Прайсы и сроки появления «экономичных» модификаций Vesta и Largus с оптимизированной конструкцией пока неизвестны.
В июне 2021 года АВТОВАЗ и ГК «АТС» выпустили в серию 10-тысячную Lada Vesta CNG. Двухтопливный седан предлагается по цене от 958 900 рублей.
Фото: ГК «АТС»