Переделал автомобиль Mazda в амфибию (видео)

Немного монтажной пены, пластиковых бутылок, расчетов и смекалки — и машина обрела плавучесть, а хозяин — славу.

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Изобретатель из Пскова прославился в интернете благодаря своему очередному творению — старенькой Mazda 323 F, превращенной в амфибию. На несколько месяцев закрывшись в гараже и вооружившись расчетами, Илья Герасимов применил монтажную пену, несколько пластиковых бутылок, недюжинную смекалку — и в конце мая, получив «добро» от главы ГУ МЧС Москвы, совершил первый заплыв по реке Великой.

В начале июля, во время очередного спуска на воду один из местных жителей снял видео с амфибией, которое разнеслось по соцсетям. О Герасимове начали снимать сюжеты местные телеканалы. Штатный ДВС по требованию экологов с автомобиля пришлось снять, пишет «Фонтанка», однако в притягательности для публики амфибия ничуть не потеряла. В движение она приводится установленным сзади лодочным мотором мощностью 2 л.с.

По словам супруги изобретателя, это далеко не первое его творение. Ранее Герасимов построил самодельную Lamborghini и багги на базе Нивы.

«Он такой изобретатель... Не может на месте сидеть», — сообщила Татьяна.

В планах у автора проекта выйти на Псковское озеро, основать чемпионат по дрифту на воде и организовать для всех гостей Пскова экскурсии на амфибиях по реке Великой.

А другой российский умелец создал настоящего внедорожного монстра из деталей ГАЗ-66, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, трактора и комбайна.

Видео: YouTube / Пятый канал Новости