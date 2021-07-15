Начали с автомобилей, пересели в лодку: видео необычной полицейской погони

Чтобы поймать очередного уличного «гонщика», полиции пришлось обратиться за помощью к местному рыбаку.

Ранним утром наряд ГИБДД в Северодвинске заметил автомобиль, вызвавший подозрение: водитель управлял машиной слишком быстро и резко. Полицейские начали преследование, однако остановить автомобиль не удалось — водитель не подчинился требованию об остановке, напротив, повысил скорость и попытался скрыться.

Вскоре он остановил машину у одного из гаражных кооперативов на берегу залива и, не оставляя надежд уйти от преследования, покинул автомобиль и бросился к воде. Автоинспекторы, подозревая, что человек может оказаться нетрезв, обратились за помощью к местному рыбаку и попросили того предоставить им надувную лодку.

Беглец осилил всего около 50 метров водной дистанции, после чего полицейские подняли его на борт. Из одежды на нем оказался лишь один носок, сообщает сайт МВД Медиа. Освидетельствование показало наличие у водителя средней степени опьянения. Незадачливому пловцу грозит крупный штраф и лишение прав сроком до двух лет.

А в американском штате Огайо мужчина попытался скрыться от полиции на автодоме.

Видео: YouTube / МВД Медиа