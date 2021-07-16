Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра

Самосвал ехал на большой скорости с поднятым кузовом полуприцепа, который и врезался в мост.

Мало что может остановить грузовик, несущийся по шоссе. Разве что мост. Именно это и произошло вчера в американском штате Джорджия. Тягач с большим поднятым прицепом-самосвалом врезался в эстакаду. Удар был настолько сильным, что мост сдвинулся на 6 футов (примерно на 1,8 метра).

Непонятно, почему кузов полуприцепа был поднят. Не сообщается и о том, какие санкции будут предъявлены к водителю грузовика, который, кстати, не получил ни царапины.

Теперь этот мост, представляющий собой две единые балки, перекинутые через шоссе с опорой посередине, решено снести — двигать его назад нет никакого смысла.

Работы завершатся уже к 21 июля и движение по шоссе возобновится. Пока же водители будут объезжать это место по другим дорогам, делая крюк в 38 километров.

А здесь вы найдете видео, в котором безумный водитель прыгает на разводящемся мосту.

Фото: Министерство транспорта Джорджии