Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра — журнал За рулем

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Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра

Самосвал ехал на большой скорости с поднятым кузовом полуприцепа, который и врезался в мост.

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Мало что может остановить грузовик, несущийся по шоссе. Разве что мост. Именно это и произошло вчера в американском штате Джорджия. Тягач с большим поднятым прицепом-самосвалом врезался в эстакаду. Удар был настолько сильным, что мост сдвинулся на 6 футов (примерно на 1,8 метра).

Непонятно, почему кузов полуприцепа был поднят. Не сообщается и о том, какие санкции будут предъявлены к водителю грузовика, который, кстати, не получил ни царапины.

Теперь этот мост, представляющий собой две единые балки, перекинутые через шоссе с опорой посередине, решено снести — двигать его назад нет никакого смысла.

Работы завершатся уже к 21 июля и движение по шоссе возобновится. Пока же водители будут объезжать это место по другим дорогам, делая крюк в 38 километров.

Фото: Министерство транспорта Джорджии

Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра

Самосвал ехал на большой скорости с поднятым кузовом полуприцепа, который и врезался в мост.

Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра — фото 1262459Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра — фото 1262458Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра — фото 1262457Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра
Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра

Самосвал ехал на большой скорости с поднятым кузовом полуприцепа, который и врезался в мост.

Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра — фото 1262458Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра — фото 1262457Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра — фото 1262459Грузовик протаранил мост, сдвинув его на 1,8 метра
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