Хулиган предварительно снял номера, но не отключил телефон, по сигналу которого его и нашла полиция.

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Прыжок был совершен утром 12 апреля в Дейтона-Бич (штат Флорида, США) на мосту по улице Мэйн-стрит через реку Галифакс. На снятых кадрах видно, как Hyundai Santa Fe сносит шлагбаум и перепрыгивает с одной половины моста на другую в момент, когда они начинают расходиться.

Если не считать разбитого лобового стекла, то прыжок прошел успешно. Сообщается, что кроссовер снес шлагбаум и на другой стороне реки.

К сожалению, о водителе мало что известно, однако полиция знает, кто это. Удивительно, но «каскадер» пользовался мобильным телефоном во время прыжка. В итоге правоохранительные органы смогли отследить, чей телефон находился на мосту во время исполнения трюка, и установили его владельца.

Внедорожное видео, опубликованное в Сети, привело к тому, что на ютьюбера завели 18 дел.

Фото, видео: Youtube