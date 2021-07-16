Выпущены новые шины - специально для Lada Granta

Компания Kama Tyres показала новую линейку шин под названием Grant, которая была разработана специально для автомобилей Lada Granta. Такими шинами машины АВТОВАЗа будут комплектоваться на конвейере.
Шины Kama Grant представят в двух типоразмерах, 175/65R14 и 185/60R14, сообщает официальный сайт производителя. Скоростные ограничение использования — до 210 км/ч; грузоподъемность каждой шины — до 475 кг.
В основу конструкции легли технологии всесезонных шин, но Grant — шины летние, для эксплуатации при температурах от +2 до +55 ℃. Обе модели уже прошли испытания и приняты на т.н. начальную комплектацию автомобилей Lada Granta.
Среди особенностей шины производитель называет: высокий уровень сопротивления аквапланированию, хорошая самоочищаемость от грязи, эффективное сцепление с поверхностью при разгоне и торможении, хороший баланс характеристик управляемости и демпфирования, низкий уровень шума
- Кстати, о шинах и колесах есть немало мифов — развенчиваем их все!
Фото: Kama Tyres