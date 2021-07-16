Выпущены новые шины — специально для Lada Granta — журнал За рулем

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Выпущены новые шины - специально для Lada Granta

Теперь автомобили будут сходить с конвейера именно на таких колесах. Марка - хорошо известная «Кама».

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Компания Kama Tyres показала новую линейку шин под названием Grant, которая была разработана специально для автомобилей Lada Granta. Такими шинами машины АВТОВАЗа будут комплектоваться на конвейере.

Шины Kama Grant представят в двух типоразмерах, 175/65R14 и 185/60R14, сообщает официальный сайт производителя. Скоростные ограничение использования — до 210 км/ч; грузоподъемность каждой шины — до 475 кг.

В основу конструкции легли технологии всесезонных шин, но Grant — шины летние, для эксплуатации при температурах от +2 до +55 ℃. Обе модели уже прошли испытания и приняты на т.н. начальную комплектацию автомобилей Lada Granta.

Среди особенностей шины производитель называет: высокий уровень сопротивления аквапланированию, хорошая самоочищаемость от грязи, эффективное сцепление с поверхностью при разгоне и торможении, хороший баланс характеристик управляемости и демпфирования, низкий уровень шума

Фото: Kama Tyres

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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