Рабочие устроили вечеринку с бассейном в кузове грузовика

Многие считают этот грузовик идеальным автомобилем для лета, но кое-кто интересуется: а за чей счет вода?

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В Москве в жилом комплексе Остафьево (г.о. Щербинка) рабочие решили искупать в кузове грузовика, наполнив его до краев водой. Несколько видеороликов с купающимися мужчинами за несколько часов облетели соцсети.

На одном из видео мужчины плавают в кузове, а один из них прыгает в воду, использовав борт кузова, как мостик.

В другом ролике, снятом позже, видно, как кузов самосвала поднимается и рабочих, стоящих позади, окатывает водой. Реакция пользователей интернета на эти видео получилась смешенной.

Кого-то искренне порадовало «изобретение» парней (справедливости ради отметим, что фото и видео с подобными грузовыми «бассейнами» регулярно наполняют соцсети во время жары), кто-то нарек грузовик идеальным средством передвижения в нынешних погодных условиях, а кто-то — вероятно, из местных жителей — не преминул поинтересоваться: за чей счет, собственно, вода.

Изобретатель из Пскова тоже придумал нестандартный способ использования машины летом — он научил свою Мазду плавать.

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