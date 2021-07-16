Житель Псковской области перевозил в Ларгусе ЛСД, гашиш, кокаин, мефедрон, МДМА и грибы.

На посту ДПС «Кущевский» в Краснодарском крае инспекторы остановили автомобиль Lada Largus для проверки документов и обратили внимание на то, что 29-летний водитель, проживающий в Псковской области, заметно нервничает.

В результате досмотра в машине нашлось множество целлофановых пакетов с различными веществами. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, пишет сайт МВД Медиа. В дальнейшем эксперт установил, что в пакетах — ЛСД, гашиш, кокаин, мефедрон, МДМА и фрагменты плодов тел галлюциногенных грибов. Общий вес наркотиков составил более 3,6 кг.

Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленник купил вещества в интернете и планировал продать их в Крыму, делая т.н. закладки. Против него возбудили уголовное дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкции, указанные в статьях, предусматривают, в том числе, и пожизненное лишение свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.

А в Тюменской области ДПС-ники задержали двух москвичей, везших в Иркутск более 20 кг наркотика «соль».

Видео: Youtube / МВД Медиа