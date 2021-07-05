Полиция остановила автомобиль с 22 кг «соли» в пакетах собачьего корма

Они развозили наркотики по городам в течение нескольких месяцев...

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В Тюменской области на посту ДПС задержали двух москвичей, перевозивших более 20 килограммов наркотика «соль» на автомобиле Toyota Camry. Марку, модель и госномер полицейские установили в ходе отработки поступившей в областное УМВД информации о готовящейся переброске крупной партии отравы. Как выяснилось, для злоумышленников, двух жителей Москвы 1998 года рождения, это был далеко не первый подобный рейс.

«Работать» наркокурьерами они начали в январе 2021 года, сообщает сайт МВД Медиа. Они получали информацию о спрятанной партии наркотика, фасовали ее на дозы и делали т.н. закладки. «Бизнес» пошел в гору, и приятели перешли на более серьезные заказы, развозя по разным городам оптовые партии в 10–20 кг и получая вознаграждение от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Для перемещений они использовали арендованные автомобили, которые постоянно меняли.

Партию, на которой они попались, они везли из Москвы в Иркутск. В присутствии понятых сотрудники поста изъяли из Тойоты два бумажных пакета из-под собачьего корма. В них находились свертки с порошкообразным веществом общим весом около 22 кг. Экспертиза установила, что вещество — синтетический наркотик «соль». В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело со статьям 30 и 228.1 УК РФ.

А в Хакасии мужчина случайно перевез килограмм гашиша в детском автокресле.

Видео: YouTube / МВД Медиа