Какие модели VW рассматривал на замену Beetle

Всего было разработано 70 разных автомобилей, и вот некоторые, самые интересные из них.

Материалы по теме Great Wall запатентовала в Европе клона VW Beetle

В 2019 году Volkswagen попрощался с Beetle после более чем восьми десятилетий производства модели (если считать и New Beetle). До сих пор замены ему нет, и вряд ли она появится. Дело в том, что рассматривать возможность замены Beetle автопроизводитель начал еще в 1950-х годах, да так и не сделал этого.

Volkswagen EA-47-12

Первой серьезной попыткой бренда создать преемника Beetle стал прототип EA-47-12. Над его дизайном потрудилось дизайн-ателье Ghia и, вероятно, поэтому машина напоминает Karmann Ghia. Под капотом находился 1,2-литровый четырехцилиндровый оппозитный двигатель с воздушным охлаждением мощностью 30 лошадиных сил. Этого было достаточно для достижения максимальной скорости 80 километров в час.

Volkswagen EA48

Проект EA48, пожалуй, интереснее. Он был разработан без участия Porsche и не имел общих агрегатов с Beetle. Машина разрабатывалась с нуля, и ее оснастили 0,7-литровым двигателем, чей крутящий момент передавался на переднюю ось, которая была оснащена подвеской типа McPherson. Максимальная скорость составляла уже 96 км/ч.

Volkswagen EA128

В 1960-х годах Volkswagen задумывался заменить Beetle на более габаритный и роскошный автомобиль. Прототип EA128 1963 года имел 6-местный салон и оснащался 2-литровым оппозитным двигателем от Porsche 911.

Volkswagen EA266

Затем, шесть лет спустя, немцы придумали другой хэтчбек с передним приводом, который в конечном итоге стал серийным Golf.

Volkswagen EA276

Именно VW Golf первого поколения компания считала истинным идеологическим преемником Beetle. Все другие проекты и идеи не были реализованы, поскольку автопроизводитель выяснил, что оригинальный Beetle — это уникальное сочетание качеств, которое нелегко воспроизвести.

Volkswagen Type 3 Cabriolet

Volkswagen EA142

Volkswagen EA97

А вот советский одноклассник Beetle и история его создания.

Фото: Volkswagen