В Санкт-Петербурге коты устроили драку на проезжей части (видео) — журнал За рулем

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В Санкт-Петербурге коты устроили драку на проезжей части (видео)

К счастью, обошлось без жертв.

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Сомнительный для города, носящего звание культурной столицы, эпизод произошел в одном из дворов Санкт-Петербурга: прямо на проезжей части не на шутку сцепились два кота. Суть их конфликта осталась неизвестной, однако, по одной из версий, драка произошла в результате т.н. спора за территорию.

Не сумев мирно урегулировать конфликт, разъяренные животные принялись кататься по дороге, разбрасывая пух и пыль. Одна из очeвидиц событий, мелькнувшая в кадре опубликованного в соцсетях видео, хлопает в ладоши, и некоторые из комментаторов поспешили осудить девушку за неуместный азарт. Однако их быстро поправили: куда вероятнее, что громкими звуками она пытается отвлечь бойцов от дальнейшего выяснения отношений.

В результатах боя серого и рыжего котов кое-кто усмотрел удивительное сходство с недавним поединком Дастина Порье и Конора Макгрегора. Впрочем, в этот раз, к счастью, обошлось без серьезных травм.

Видео: ВКонтакте / Главная Дорога

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