Какие машины чаще других эвакуируют без номеров? Угадайте марку-лидера

Столичная служба «Московский паркинг» в обязательном порядке перемещает машины без номеров на спецстоянки — это нужно для безопасности, поясняет Дептранс Москвы в своем Telegram-канале. Такие автомобили могут числиться в угоне или использоваться в преступных целях. Всего с начала года, по данным источника, с улиц столицы перемещено уже 1122 машины без номеров.
Приводится интересная статистика: в тройке лидеров по частоте перемещений на спецстоянку без государственных регистрационных знаков — автомобили BMW, Mercedes-Benz и Kia, причем «немцы» лидируют в этом сомнительном соревновании с большим отрывом.
Полностью топ-7 выглядит вот так; в скобках указано количество эвакуированных автомобилей без знаков:
- BMW (174)
- Mercedes-Benz (150)
- Kia (102)
- Toyota (85)
- Hyundai (75)
- Škoda (56)
- Volkswagen (50)
Наиболее часто автомобили эвакуируют с Кутузовского и Рязанского проспектов, а также с проспекта Мира и улицы Орджоникидзе.
Москвичей призывают обращать внимание на машины без номеров и сообщать о них в ГИБДД по номеру 102 или 112 или в МАДИ: +7 495 540 7656.
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Фото: ТАСС