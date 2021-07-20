Какие машины чаще других эвакуируют без номеров? Угадайте марку-лидера — журнал За рулем

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Какие машины чаще других эвакуируют без номеров? Угадайте марку-лидера

Дорогие «немцы» лидируют с большим отрывом, а чаще всего их забирают с Кутузовского проспекта.

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Столичная служба «Московский паркинг» в обязательном порядке перемещает машины без номеров на спецстоянки — это нужно для безопасности, поясняет Дептранс Москвы в своем Telegram-канале. Такие автомобили могут числиться в угоне или использоваться в преступных целях. Всего с начала года, по данным источника, с улиц столицы перемещено уже 1122 машины без номеров.

Приводится интересная статистика: в тройке лидеров по частоте перемещений на спецстоянку без государственных регистрационных знаков — автомобили BMW, Mercedes-Benz и Kia, причем «немцы» лидируют в этом сомнительном соревновании с большим отрывом.

Полностью топ-7 выглядит вот так; в скобках указано количество эвакуированных автомобилей без знаков:

  • BMW (174)
  • Mercedes-Benz (150)
  • Kia (102)
  • Toyota (85)
  • Hyundai (75)
  • Škoda (56)
  • Volkswagen (50)

Наиболее часто автомобили эвакуируют с Кутузовского и Рязанского проспектов, а также с проспекта Мира и улицы Орджоникидзе.

Москвичей призывают обращать внимание на машины без номеров и сообщать о них в ГИБДД по номеру 102 или 112 или в МАДИ: +7 495 540 7656.

Фото: ТАСС

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