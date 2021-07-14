Задержали и выписали штрафы за тонировку, движение по выделенке, вождение без прав, нарушение правил парковки, неповиновение полицейскому и пьяную езду.

Материалы по теме ГИБДД начала охоту на блогеров-нарушителей: поймали сразу троих

Официальный сайт МВД России отчитался об очередном задержанном в Москве блогере-лихаче. Буквально несколько дней назад, 9 июля, сообщалось о трех пойманных нарушителях, делавших свою блогерскую карьеру на публикации видеороликов с демонстрированием нарушений ПДД. Сегодня, 14 июля, сотрудники ГИБДД Москвы, мониторя соцсети, выявили еще одного такого лихача — и задержали его на Можайском шоссе.

Задержанным оказался 27-летний москвич, известный в интернете как @asco_collector. По ранее совершенным нарушениям на него завели несколько протоколов — за управление транспортным средством с тонированными стеклами; за движение по полосе, выделенной для маршрутного транспорта; за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления; за нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства.

Помимо этого в отношении блогера возбудили административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», а еще один протокол составлен и передан в суд с формулировкой за «неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

Пресс-служба МВД сообщает, что в министерстве продолжат выявлять и привлекать к ответственности лиц, нарушающих правила дорожного движения.

На особый контроль блогеров взяли после аварии Эдварда Била. За езду по встречке лишили прав Михаила Литвина, такая же мера рассматривается в отношении Гусейна Гасанова, заподозренного в пьяном вождении, и рэпера Элджея, который сам признался, что сел за руль нетрезвым.

Видео: YouTube / МВД Медиа