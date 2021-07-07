Автомобиль Гусейна Гасанова полиция остановила вчера вечером на одной из московских трасс. Водитель отказался от медосвидетельствования.

Материалы по теме Снова блогер — у Ивлеевой конфисковали Lamborghini

Блогер Гусейн Гасанов находился за рулем своего Lamborghini Urus, когда его остановила полиция на западе Москвы — в 4-м Сетуньском проезде у дома 20.

В ходе проверки документов сотрудники ДПС заподозрили, что водитель нетрезв, однако от медосвидетельствования 27-летний житель столицы отказался. В отношении него возбудили административное дело по статье 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

У блогера 17,1 млн подписчиков в Instagram и 1,38 млн — в YouTube. В своих видео он, в основном, затрагивает злободневные темы и добавляет в них немного юмора. Героинями его вайнов (коротких видеороликов) выступают, как правило, известные российские модели.

Репера Элджея также в мае попросили пройти медосвидетельствование, и тот отказался. Он не явился в суд, где должны были рассмотреть возможность лишения его водительских прав, и заседание отложили на 8 июля.

Фото: Instagram