Репера Элджея поймали пьяным за рулем

От медосвидетельствования известный хип-хоп исполнитель отказался.

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Рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк) вчера поздно вечером задержали на проспекте Маршала Жукова в Москве. Его автомобиль попытались остановить в районе дома №90 проспекта, однако молодой человек не подчинился требованиям полиции, после чего за ним была организована погоня.

В итоге, по информации Telegram—канала Baza, гонка с Элджеем продолжалась несколько минут — на скорости в 230 км/ч. Рэпера догнали, его BMW i8 прижали к обочине, поведение Узенюка инспекторам показалось странным, и ему предложили пройти медосвидетельствование. Элджей отказался, но сразу признал, что нетрезв.

Как пишет «Комсомольская правда» , репер вместе со своей супругой, телеведущей Анастасией Ивлеевой, возвращался в загородный коттедж из ночного клуба в центре столицы. Сотрудников ГИБДД, по всей видимости, предупредили о приближении узнаваемого BMW I8, остановили они его явно не случайно.

Расставаться с автомобилем репер не желал, вскоре на пост подоспел близкий друг семьи. «Урегулировать» вопрос деньгами не удалось, у молодого человека забрали водительское удостоверение и составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За руль пришлось сесть трезвому другу артиста и отогнать машину к дому.

В ближайшее время состоится суд, на котором, вероятнее всего, Элджея оштрафуют на 30 тыс. рублей, лишат водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Справка

Элджей (настоящее имя — Алексей Константинович Узенюк; род. 9 июля 1994 года, Новосибирск, Россия) — российский хип-хоп-исполнитель.

Супруга Элджея, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, ездит тоже безответственно, штрафов за ней числится немало.

Фото: Instagram