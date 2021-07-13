ГИБДД начала охоту на блогеров-нарушителей: поймали сразу троих

Двух задержанных уже арестовали на пять и семь суток, материалы по третьему переданы в суд.

Материалы по теме ГИБДД взяла блогеров на особый контроль

Трех блогеров, систематически нарушавших ПДД, задержали в столице. За полгода на троих пришлось более 800 нарушений. Сразу два задержания произошли 6 июня, первого нарушителя остановили на Кутузовском проспекте. Выяснялось, что он привлекался к ответственности 582 раза по различным статьям КоАП и выкладывал в соцсети видео, в которых демонстрировал нарушения ПДД. Суд арестовал блогера на 7 суток.

Второго лихача задержали на Ярославском шоссе. У него обнаружился 151 штраф ГИБДД. Машину поместили на штрафстоянку, у водителя изъяли удостоверение и арестовали на пять суток. Кроме того, инспектор ДПС по ЦАО задержал ещё одного блогера, «работающего» в том же жанре. Он привлекался к административной ответственности 71 раз, материалы по его делу направлены в суд.

Госавтоинспекция продолжит выявлять в Сети видеоролики, демонстрирующие нарушения ПДД, оперативно реагировать на данные материалы и принимать меры в отношении причастных лиц, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

После аварии Эдварда Била в ГИБДД заявили, что берут блогеров на особый контроль; позднее за езду по встречке лишили прав Михаила Литвина, такая же мера рассматривается в отношении Гусейна Гасанова, заподозренного в пьяном вождении, и рэпера Элджея, который сам признался, что сел за руль нетрезвым.

Видео: Youtube / МВД Медиа