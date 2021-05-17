ГИБДД взяла блогеров на особый контроль

Михаил Литвин, Гусейн Гасанов, Настя Ивлеева и еще несколько известных персонажей.

Материалы по теме В автопарке Эдварда Била оказались Bentley, Porsche и Lada

Госавтоинспекция Москвы поставила на специальный учет блогеров, которые прославились опасной ездой по городским улицам. Telegram-канал Mash сообщает, что к таком шагу ГИБДД подтолкнула авария, учиненная Эдвардом Билом 1 апреля 2021 года. В чем конкретно будет заключаться этот учет, пока неизвестно, источник указывает лишь, что фигурантам списка придется чаще сталкиваться с проверкой документов.

В список спецучета попали следующие персонажи и автомобили: Михаил Литвин (Mercedes-Benz Gelandewagen, хотя сейчас блогер уже владеет другими авто), Гусейн Гасанов (Rolls-Royce Wraith, Mercedes-Benz Gelandewagen, Lamborghini Urus, все — красного цвета), Блондинка Драйв (BMW M5), Димас из Батайска (BMW M2 Competition), Дима Гордей (Lamborghini Huracan, Bentley Continental GT, BMW 5 Series, Toyota Camry), Алан Енилеев (Saab 9–5), Гоша Пчелинов (BMW 3 Series), Жекич Дубровский (Rolls-Royce Wraith, Mercedes-Benz Gelandewagen, Toyota Land Cruiser).

Все машины в коллекции Жекича, включая два Rolls-Royce, имеют номера с цифрами 444

Кроме того, в списке оказалась Настя Ивлеева (Mercedes-Benz Gelandewagen Aventador), но она известна, скорее, не опасным вождением, а парковкой в неположенных местах.

А вот блогеру Давидычу недавние превышения скорости в Сочи просто сошли с рук.

Фото: Instagram/@zheki444