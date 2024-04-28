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Honda NSX легенды автоспорта пополнит чью-то коллекцию

Огненно-красная Honda NSX Айртона Сенны выставлена на торги за 600 000 долларов

Имя «Сенна» является магнитом в мире автоспорта, и когда один из его личных автомобилей выставляется на продажу, это становится настоящим событием. На этот раз это ярко-красная Honda NSX, одна из трех машин NSX, которыми он владел. В настоящее время компания AutoTrader в Великобритании предлагает ее за 622 000 долларов.

Honda NSX Айртона Сенны
Honda NSX Айртона Сенны

Модель 1991 года выпуска, Сенна хранил ее у себя дома в Португалии. Его часто видели разъезжающим по Алгарве на этом автомобиле, его можно увидеть в документальном фильме о Сенне 1992 года «Гонки в моей крови». Оснащенный 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 271 л. с., автомобиль успел пробежать совсем немного – 63 км.

Honda NSX Айртона Сенны
Honda NSX Айртона Сенны

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Сенна, кумир Формулы-1 из Бразилии, выигравший три титула чемпиона мира среди пилотов, как сообщается, приложил руку к тому, чтобы убедить Honda усилить шасси модели после испытаний предсерийного автомобиля в Японии во время его разработки.

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В настоящее время NSX принадлежит Роберту Макфагану, который купил его в Португалии в 2013 году и с тех пор хранит в своем доме в предместье Лондона. Этот автомобиль выехал на трассу Имола в Италии пять лет назад на мероприятии, посвященном 25-летию со дня смерти Сенны.

Даже спустя три десятилетия после кончины великого гонщика напоминания о Сенне регулярно всплывают. Ранее в этом году компания Lego выпустила модель гоночного автомобиля McLaren MP4/4, который часто называют одним из самых успешных гоночных автомобилей Формулы-1 всех времен.

Honda NSX Айртона Сенны
Honda NSX Айртона Сенны

Источник: Аutoblog

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За РулемАлексеева Елена
Фото:autotrader.co.uk
Количество просмотров 3
28.04.2024
Фото:autotrader.co.uk
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