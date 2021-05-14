Блогер Давидыч неоднократно превышал скорость, но избежал наказания

Обещал вести себя «ровно» и рассказал, что сам постоянно призывает автомобилистов к порядку.

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Эрик Китуашвили, более известный как блогер Давидыч, несколько раз нарушил ПДД. Следуя в Сочи с целью отдыха и организации встречи владельцев BMW под названием «Неофициальный рой эмок», блогер неоднократно нарушил скоростной режим на территории Краснодарского края, сообщили «Кубанские новости». Инспекторы ДПС, остановив знаменитость, ограничились профилактической беседой о необходимости соблюдения правил и вручили официальное предостережение.

В ответ блогер рассказал, что он постоянно призывает молодых водителей к порядку. В ходе беседы с инспектором он отметил, как важно пользоваться ремнями безопасности, а также сохранять светопропускаемость стекол в пределах стандартов.

...Всем рекомендую — объективно, честно, сам пристегиваюсь. Все, кто не обращает на это внимание, все, кто считает, что это не важно, либо погибают, либо попадают в очень неприятные ситуации. Пристегивайтесь! И снимайте тонировку — красивые парни себя не прячут», — поведал Китуашвили.

В завершение Давидыч пообещал заплатить все штрафы и вести себя «ровно». А пользователи соцсетей и журналисты после этого случая вспомнили, что некогда именно Давидыч учил агрессивной езде по городу блогера Эдварда Била, который 1 апреля 2021 года устроил ДТП в Москве, превысив скорость и не справившись с управлением.

Чтобы собрать деньги для пострадавшей в аварии женщины, Бил решил продать все свои машины премиальных марок.

Фото: YouTube/«Южный автомобиль»

Видео: ВКонтакте/«Главная дорога»