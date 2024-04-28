Проверенные годами агрегаты, недорогое обслуживание — свежий седан за 400 тысяч

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Эксперт «За рулем» рассказал, на что обратить внимание при выборе Lada Granta

Все помнят времена, когда выбор машин за 400 тысяч рублей был действительно широким, на любой вкус и цвет. Но времена, к сожалению, изменились. Да, сейчас тоже хватает автомобилей за эти деньги. Но они уже очень старые и выбирать нужно очень внимательно.

Но есть один экземпляр, который помимо цены будет еще и относительно свежим. Все уже, наверное, догадались, ведь на ум приходит только одна машина – это Лада Гранта.

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Lada Granta
Lada Granta

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал о слабых местах по технике, а также на какую вариацию Гранты лучше обратить внимание.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За 400 тысяч можно найти сразу несколько моделей Лады, но лучше всего присмотреться к Гранте 2014 года. Большинство автомобилей на рынке – с восьмиклапанным двигателем 1.6 мощностью 87 л.с.

Коррозия первым делом атакует переднюю кромку крыши и район стыка передних дверей, крыльев и порогов Гранты.

Слабых мест у этого мотора почти нет. Разве что при покупке стоит сразу поменять водяной насос. Бывают случаи, когда его клинит, и из-за этого может даже оборвать ремень ГРМ. Сам ремень стоит менять каждые 60 тысяч км, ибо его обрыв приведет к загибу клапанов.

Скромный интерьер Гранты в целом удобен. Отопитель быстро прогревает салон.

Также на рынке есть машины с автоматом и двигателем 98 л.с. Коробка Jatco надежна, хотя бывают случаи поломки гидротрансформатора. К плюсам Гранты стоит отнести крепкую ходовую и доступность запасных частей.

Интерьер Lada Granta

Но есть и другие вполне жизнеспособные варианты за 400 тысяч рублей – изучите весь список!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3
28.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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