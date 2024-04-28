Проверенные годами агрегаты, недорогое обслуживание — свежий седан за 400 тысяч

Эксперт «За рулем» рассказал, на что обратить внимание при выборе Lada Granta

Все помнят времена, когда выбор машин за 400 тысяч рублей был действительно широким, на любой вкус и цвет. Но времена, к сожалению, изменились. Да, сейчас тоже хватает автомобилей за эти деньги. Но они уже очень старые и выбирать нужно очень внимательно.

Но есть один экземпляр, который помимо цены будет еще и относительно свежим. Все уже, наверное, догадались, ведь на ум приходит только одна машина – это Лада Гранта.

Lada Granta

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал о слабых местах по технике, а также на какую вариацию Гранты лучше обратить внимание.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За 400 тысяч можно найти сразу несколько моделей Лады, но лучше всего присмотреться к Гранте 2014 года. Большинство автомобилей на рынке – с восьмиклапанным двигателем 1.6 мощностью 87 л.с.

Коррозия первым делом атакует переднюю кромку крыши и район стыка передних дверей, крыльев и порогов Гранты.

Слабых мест у этого мотора почти нет. Разве что при покупке стоит сразу поменять водяной насос. Бывают случаи, когда его клинит, и из-за этого может даже оборвать ремень ГРМ. Сам ремень стоит менять каждые 60 тысяч км, ибо его обрыв приведет к загибу клапанов.

Скромный интерьер Гранты в целом удобен. Отопитель быстро прогревает салон.

Также на рынке есть машины с автоматом и двигателем 98 л.с. Коробка Jatco надежна, хотя бывают случаи поломки гидротрансформатора. К плюсам Гранты стоит отнести крепкую ходовую и доступность запасных частей.

Интерьер Lada Granta

Но есть и другие вполне жизнеспособные варианты за 400 тысяч рублей – изучите весь список!