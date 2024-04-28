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Сколько можно проехать на спущенном колесе: ответ удивит

Эксперт «За рулем» рассказал, сколько можно проехать с пробитым колесом

Эксперт «За рулем» Сергей Мишин рассказал, сколько можно проехать с пробитым колесом. Специалист отмечает, что на спущенном колесе можно проехать от нескольких метров до десятка (и даже больше) километров. Все зависит от ситуации и выбранной стратегии вождения.

Так, например, если есть насос, а запаски нет, эксперт советует накачать колесо до трех атмосфер и начинать движение. Через 3-5 минут пути нужно остановиться и проверить, как сильно упало давление. Примерно на одной атмосфере нужно снова подкачать колесо. И так следует делать, пока не доберетесь до нужного места.

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Также Мишин рассказал, что на скорости 40 км/ч по ровному асфальту на полностью спущенном можно безболезненно проехать около 2 км. Причем, скорее всего, шину после этого получится накачать и эксплуатировать дальше.

Если колесо спустило в движении, то лишний десяток метров погоды не сделает, ведь непонятно, какой путь уже был проделан на «пустом» колесе. Так что не стоит останавливаться посередине дороги, а лучше плавно свернуть к обочине.

Если колесо спустило резко, например, произошел пробой боковины, то реанимировать шину не получится. Но можно на скорости 40 км/ч протянуть с десяток километров до шиномонтажа. Но при этом стоит быть настороже: ближе к 15 км пробега покрышка начнет дымиться, хрустеть и разваливаться. «Обломки» могут повредить фартук или пластик бампера.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
28.04.2024
Фото:Unsplash
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