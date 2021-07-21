Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado — журнал За рулем

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Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado

Китайский автопроизводитель показал новый внедорожник, который появится до конца года.

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Great Wall Motors опубликовала эскизы нового большого внедорожника под названием Tank 600. Также есть и фото прототипа автомобиля, который, судя по всему, уже готов к производству. Модель появится до конца 2021 года и будет конкурировать, например, с Toyota Land Cruiser Prado.

Габариты Tank 600 заметно превышают размеры Prado. Его длина составит 5070 мм, ширина — 1934 мм и высота 1905 мм, а его колесная база — 2850 мм (против 4760х1885х1845 и 2790 у Prado).

Новинка даже больше, чем Haval H9. Кроме того, Tank 600 будет более премиальным, просторным и роскошным автомобилем, о чем свидетельствуют огромная хромированная решетка радиатора и светодиодные фары.

Внедорожник оснастят несколькими двигателями на выбор. Их объем составит 2, 2,4 и 3 литра, а впоследствии появится и гибридная силовая установка.

Мощность самого мощного 3-литрового двигателя с турбонаддувом — 353 л.с. и 500 Нм, а работать он будет в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой, передавая крутящий момент на все колеса.

Изображения: Great Wall Motors

Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado

Китайский автопроизводитель показал новый внедорожник, который появится до конца года.

Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado — фото 1263699Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado — фото 1263698Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado — фото 1263701Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado — фото 1263700Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado
Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado

Китайский автопроизводитель показал новый внедорожник, который появится до конца года.

Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado — фото 1263700Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado — фото 1263698Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado — фото 1263699Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado — фото 1263701Tank 600 от Great Wall — новый конкурент LC Prado
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