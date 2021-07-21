Мастера синхронного столкновения задами — видео — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Мастера синхронного столкновения задами — видео

Выезжая на дорогу задним ходом, они не смогли разминуться. Вопрос знатокам: кто виноват?

Материалы по теме
Месть за измену — девушка проехала на красный 49 раз

Движение автомобиля задним ходом требует особого внимания со стороны водителя — в случае ДТП он в подавляющем большинстве случаев будет неправ, так как не убедился, что не создает помех другим участникам дорожного движения. Но как быть, если оба участника ДТП двигались задним ходом? Вот пример ситуации — авария, произошедшая в Сан-Паулу (Бразилия).

Одна машина (белый Chevrolet Onix) выезжает с парковки автоцентра. Через дорогу мы видим серебристую Honda Civic, которая выезжает из гаража. Убедившись, что дорога освободилась, оба автомобилиста начинают движение задним ходом и, кажется, ни один из водителей не замечает другой автомобиль. Выезд на дорогу происходит почти синхронно и заканчивается легким столкновением. Сюрприз!

При этом Хонда пересекает две сплошные линии разметки, чтобы выехать на нужную ей часть дороги, а Шевроле просто оказывается на встречке.

Фото, видео: YouTube

Наше новое видео
Новый Chevrolet Tahoe 2021 — подробный видеообзор
Kia EV6: электромобиль, который заряжает других
Opel Crossland: подробный разбор нового кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров4290Количество комментариев1
Оцените материал
1:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...