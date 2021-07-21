Выезжая на дорогу задним ходом, они не смогли разминуться. Вопрос знатокам: кто виноват?

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Движение автомобиля задним ходом требует особого внимания со стороны водителя — в случае ДТП он в подавляющем большинстве случаев будет неправ, так как не убедился, что не создает помех другим участникам дорожного движения. Но как быть, если оба участника ДТП двигались задним ходом? Вот пример ситуации — авария, произошедшая в Сан-Паулу (Бразилия).

Одна машина (белый Chevrolet Onix) выезжает с парковки автоцентра. Через дорогу мы видим серебристую Honda Civic, которая выезжает из гаража. Убедившись, что дорога освободилась, оба автомобилиста начинают движение задним ходом и, кажется, ни один из водителей не замечает другой автомобиль. Выезд на дорогу происходит почти синхронно и заканчивается легким столкновением. Сюрприз!

При этом Хонда пересекает две сплошные линии разметки, чтобы выехать на нужную ей часть дороги, а Шевроле просто оказывается на встречке.

Не меньший переполох в некоторых странах происходит на перекрестках с круговым движением — эти забавные кадры были сняты в США.

Фото, видео: YouTube