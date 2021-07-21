Том Хэнкс продает свой кемпер с камином

Он владел этим домом на колесах Airstream на протяжении 24 лет, живя в нем во время съемок фильмов.

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Эта Model 34 Limited Excella 1992 года путешествовала по всем Соединенным Штатам, являясь домом для удостоенного премии Оскара актера Тома Хэнкса. И теперь ее можно купить вместе со множеством памятных вещей, которые хранятся в шкафах и на полках кемпера.

Трейлер будет продан через аукцион Bonhams 13 августа. Снаружи он выглядит как типичный Airstream, но имеет ряд памятных наклеек, купленных в разных местах страны. В данном случае — места проведения съемок фильмов с участием Хэнкса: начиная с «Неспящих в Сиэтле» 1993 года и заканчивая съемками «Сферы» в 2017 году.

В описании лота говорится, что Хэнкс купил трейлер в 1993 году, заказал уникальный дизайн интерьера с диваном и камином.

Также к кемперу прилагается множество аксессуаров и особых памятных для актера вещей.

Шкафы заполнены посудой и кухонным оборудованием, в том числе кофеварками. Есть также кружка из фильма «Аполлон 13», подписанная Хэнксом и другими актерами: Гэри Синизом, Биллом Пакстоном и Кевином Бэконом.

Хэнкс также оставил автограф на шкафчике рядом с дверью и кондиционером, добавив интерьеру уникальный штрих.

13 августа у трейлера появится новый владелец. По оценкам Bonhams, трейлер уйдет по цене от 150 000 до 250 000 долларов (11,2–18,6 млн долларов).

Ранее на продажу выставлялся внедорожный лимузин Сильвестра Сталлоне.

Фото: Bonhams