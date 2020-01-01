Актер хочет получить за автомобиль 350 тысяч долларов (25,5 млн рублей). И это уже со скидкой.

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Изначально Сильвестр хотел за Cadillac Escalade ESV 409 тысяч долларов (около 30 млн рублей), но желающих купить машину не нашлось.

Цену актер решил снизить, тем более что игрок в американский футбол Том Брэди выставил такой же принадлежащий ему удлиненный Cadillac ESV на продажу за 300 тысяч долларов. Обе машины прошли через одно и то же тюнинг-ателье Becker Automotive Design.

Колесная база машины была увеличена на 50,8 сантиметра, а салон оснащен всем необходимым, включая 43-дюймовый телевизор, который также выполняет роль перегородки между водительским сиденьем и салоном. Также салон оборудован складными столиками, электроприводами оконных шторок.

На одометре лимузина всего 1609 километров — Escalade ESV находится в прекрасном состоянии, поскольку 74-летний актер почти не пользовался машиной, но Сталлоне принимал непосредственное участие в разработке интерьера внедорожника. На странице с объявлением о продаже автомобиля написано следующее:

«Мне понравилось проектировать роскошный интерьер вместе с Говардом Беккером. Бортовая электроника и ходовые качества не имеют себе равных. Я надеюсь, что новый владелец будет пользоваться Becker Cadillac ESV долгие годы. Я заказывал свой Becker ESV для определенной цели, однако мои требования недавно изменились, и мне больше не нужен этот красивый автомобиль», — написал Сильвестр Сталлоне.

Каким бы чудесным ни был автомобиль, но 350 тысяч долларов — слишком высокая цена за машину, которая до доработок стоила в пять раз дешевле. Кроме того, скоро выйдет Escalade Stretch Vehicle — удлиненная версия нового поколения внедорожника.

Сталлоне продает внедорожный лимузин. Пробег — 1609 км Актер хочет получить за автомобиль 350 тысяч долларов (25,5 млн рублей). И это уже со скидкой. Сталлоне продает внедорожный лимузин. Пробег — 1609 км

Том Хэнкс, кажется, предпочитает несколько другие машины — автохлам.

Фото: Becker Automotive Design