В России начнется выпуск новых моделей Fiat (есть цены)

Марка возвращается в Россию — первой моделью станет Fiat Scudo.

Группа Stellantis объявила о готовящемся запуске производства автомобилей марки Fiat в России. Машины этого бренда, напомним, не выпускаются у нас с 2011 года, когда завод «Соллерс» в Елабуге прекратил сборку коммерческой модели Ducato. Новая ставка — вновь на коммерческий транспорт: первой моделью, перезапускающей итальянский бренд в России, будет Fiat Scudo.

Это модель на платформе K0. У бренда Peugeot коммерческая машина, базирующаяся на данной архитектуре, называется Expert, а пассажирская (на фото) — Traveller. Кроме планирующейся сборки автомобилей в Stellantis отмечают уже состоявшийся запуск производства дизельного двигателя DV6DU (1,6 л, 90 л.с.). Объемы российского производства в Группе пока не уточняют, но планируют масштабные экспортные поставки машин и двигателей из России в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку.

По предварительным данным, Fiat Scudo запланирован к выпуску в двух версиях — как фургон и как микроавтобус. По информации «Русского автомобиля», ссылающегося на источник в дилерской сети, пассажирский вариант Scudo будет стоить от 2 465 000 рублей, что соответствует уровню соплатформенного Peugeot Traveller.

Группа Stellantis образовалась в 2021 году путем слияния итальяно-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской Groupe P-SA теперь в концерн входят марки Peugeot, Citroen, DS, Dodge, Chrysler, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth, Ram Trucks и Vauxhall.

На заводе в Калуге уже собирают Citroen, Peugeot и Opel, а теперь к ним добавится и Fiat.

Фото: Fiat, Peugeot