Глава ГИБДД Ставрополья отрекся от дворца

Полицейский признает, что жил там, но дом уже был таким, когда он в него заселился 5 лет назад.

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Арестованный по делу о взятках начальник управления ГИБДД Ставрополья полковник Алексей Сафонов заявил, что дом, снимки которого опубликовал Следственный комитет, принадлежит его гражданской жене.

«Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — цитируют РИА «Новости» объяснение Сафонова.

Тем временем гражданская супруга Сафонова, Елена Псел, выразила желание вернуться в дом и жить там, воспитывая двух детей. Сейчас она вынашивает третьего ребенка от Сафонова, пишет Telegram-канал Life Shot. Женщина требует возврата изъятого из особняка имущества и денег.

Глава УГИБДД Ставрополья обвиняется в том, что возглавлял преступную группу, которая, в частности, выдавала перевозчикам за деньги пропуска для передвижения по Ставропольскому краю. Общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей — в особо крупном размере, за что Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

От действий Сафонова пострадал и начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин, которого глава МВД России Владимир Колокольцев отстранил от должности. Надо сказать, что Щеткин успел побыть главным полицейским Ставрополья всего четыре месяца.

Ранее банда полицейских была выявлена на Кубани.

Фото: Следственный комитет