Lada Niva Bronto — стартовал прием заказов — журнал За рулем

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Lada Niva Bronto - стартовал прием заказов

Теперь у модификации новая приборная панель с кондиционером, современные сиденья и улучшенная шумоизоляция.

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АВТОВАЗ открыл прием заказов на внедорожник Lada Niva Bronto. Ранее такая модификация стандартной Нивы уже присутствовала в модельном ряду Lada и называлась 4x4 Bronto. Для «перезапущенной» версии внедорожника сохранили все прежние фишки — и добавили новых.

Niva Bronto создана на базе трехдверной Niva Legend, а отличается от нее, главным образом, блокировками переднего и заднего межколесных дифференциалов, усиленным задним мостом и усиленными подвесками. Внешность немного разнится в зависимости от комплектации: в версии Luxe у машины стандартные металлические бамперы, расширители колесных арок, диски 15" с шинами МТ, а в Prestige (на фото) присутствуют пластиковые бамперы с противотуманными фарами, оригинальная решетка радиатора, защита порогов и пластиковые накладки колесных арок.

Независимо от варианта исполнения у Bronto есть кондиционер, а также подогрев сидений и зеркал. Опционально предлагаются световая панель на крышу и окраска «Камуфляж». Из функций, которых не было у прежней Lada 4x4 Bronto, — новая приборная панель с климатической системой, современные сиденья, система ЭРА-ГЛОНАСС, улучшенная шумо- и виброизоляция.

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщает, что заказ обновленной Niva Bronto можно сделать в любом официальном дилерском центре Lada. Цены пока не называются.

  • «Живьем» увидеть машину в автосалонах можно будет, по неофициальным данным, с середины августа.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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