УАЗ Хантер в Китае продают за немыслимые деньги

Официально Ульяновский автозавод не поставляет свою продукцию в эту страну.

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На странице cnauto99 в Instagram появился короткий видеоролик, который посвящен УАЗ Хантеру. В видео авторы рекламируют российский внедорожник с иронией. Так ведущая отмечает классический дизайн и утилитарный салон модели.



При этом девушке приходится с трудом выжимать сцепление и включать первую передачу.

Серые дилеры в Китае предлагают УАЗ Хантер за 24 000 долларов, что соответственно примерно 1 770 000 рублей. С учетом численности населения Поднебесной внедорожник может вызвать интерес исключительно как ретро-автомобиль.

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Попытки вывести модели на китайский рынок «уазовцы» предпринимали в 2017 году. Но до сих пор компания официально не поставляет свою продукцию в Китай. Примечательно, что в этой стране нелегально продается и Буханка за 1,8 млн рублей.

В России цены на Хантер лежат в диапазоне от 917 000 до 1 178 900 рублей. Полноприводная машина оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором (135 л. с.) и 5-ступенчатой механической КП.

Напомним, что самыми популярными рынками для УАЗа являются страны СНГ и ближнего зарубежья, в их числе Беларусь и Казахстан. Ульяновский автозавод осуществляет экспорт и в страны дальнего зарубежья. К примеру, Азиатский регион, Евросоюз, Южная Америка, Северная Америка, Ближний Восток, Восточная Африка.

Фото: УАЗ и cnauto99