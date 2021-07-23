УАЗ Хантер в Китае продают за немыслимые деньги

На странице cnauto99 в Instagram появился короткий видеоролик, который посвящен УАЗ Хантеру. В видео авторы рекламируют российский внедорожник с иронией. Так ведущая отмечает классический дизайн и утилитарный салон модели.
При этом девушке приходится с трудом выжимать сцепление и включать первую передачу.
Попытки вывести модели на китайский рынок «уазовцы» предпринимали в 2017 году. Но до сих пор компания официально не поставляет свою продукцию в Китай. Примечательно, что в этой стране нелегально продается и Буханка за 1,8 млн рублей.
В России цены на Хантер лежат в диапазоне от 917 000 до 1 178 900 рублей. Полноприводная машина оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором (135 л. с.) и 5-ступенчатой механической КП.
Напомним, что самыми популярными рынками для УАЗа являются страны СНГ и ближнего зарубежья, в их числе Беларусь и Казахстан. Ульяновский автозавод осуществляет экспорт и в страны дальнего зарубежья. К примеру, Азиатский регион, Евросоюз, Южная Америка, Северная Америка, Ближний Восток, Восточная Африка.
Фото: УАЗ и cnauto99
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