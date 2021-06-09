5 крутых УАЗов, о которых вы даже не слышали

В истории предприятия было немало перспективных разработок, в том числе автомобиль-амфибия и своя версия Гелендвагена. Ни одна из них так и не пошла в серию.

В музее УАЗ выставлены десятки опытных образцов, часто незнакомых даже специалистам по истории отечественной автомобильной промышленности. Гражданские и военные, оригинальные и вдохновленные известными моделями. 1. Ягуар по-ульяновски Автомобиль-амфибия УАЗ-3907 Ягуар

На базе 469-го армейского вездехода на заводе создали автомобиль-амфибию УАЗ-3907 Ягуар с собственными двухдверным кузовом и двумя винтами под днищем, позволяющим развивать скорость до 9 км/ч на воде. Распад СССР помешал наладить серийный выпуск. Продолжение — на следующей странице.