5 крутых УАЗов, о которых вы даже не слышали — журнал За рулем

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5 крутых УАЗов, о которых вы даже не слышали

В истории предприятия было немало перспективных разработок, в том числе автомобиль-амфибия и своя версия Гелендвагена. Ни одна из них так и не пошла в серию.

В музее УАЗ выставлены десятки опытных образцов, часто незнакомых даже специалистам по истории отечественной автомобильной промышленности. Гражданские и военные, оригинальные и вдохновленные известными моделями.

1. Ягуар по-ульяновски

Автомобиль-амфибия УАЗ-3907 Ягуар
Автомобиль-амфибия УАЗ-3907 Ягуар

На базе 469-го армейского вездехода на заводе создали автомобиль-амфибию УАЗ-3907 Ягуар с собственными двухдверным кузовом и двумя винтами под днищем, позволяющим развивать скорость до 9 км/ч на воде. Распад СССР помешал наладить серийный выпуск.

Продолжение — на следующей странице.

5 крутых УАЗов, о которых вы даже не слышали

В истории предприятия было немало перспективных разработок, в том числе автомобиль-амфибия и своя версия Гелендвагена. Ни одна из них так и не пошла в серию.

5 крутых УАЗов, о которых вы даже не слышали — фото 12522555 крутых УАЗов, о которых вы даже не слышали — фото 12522545 крутых УАЗов, о которых вы даже не слышали — фото 12522565 крутых УАЗов, о которых вы даже не слышали — фото 12522535 крутых УАЗов, о которых вы даже не слышали — фото 12522575 крутых УАЗов, о которых вы даже не слышали

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