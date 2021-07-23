Hyundai готовит конкурента Нивы

Новый недорогой кроссовер может получить название Casper.

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Мы уже знакомы с этим автомобилем, который известен под рабочим названием AX-1. Это будет самый компактный кроссовер Hyundai.

Hyundai Casper построен на той же платформе K1, что и Grand i10 Nios, который успешно продается в Индии. Длина новинки составит от 3,7 до 3,8 метра, из-за чего он будет иметь более прямые линии кузова и крыши.

Компания опубликовала пару тизерных изображений Casper еще в мае — снимок передней фары и заднего фонаря. Фары будут круглыми и заключаться в кольцо светодиодных дневных ходовых огней, а задние фонари станут отличаться сетчатым узором, состоящим из множества маленьких треугольников.

В базе Casper оснащается экономичным 1,1-литровым двигателем мощностью 68 л.с. и 99 Нм, а также 5-ступенчатыми механикой или автоматом на выбор. Более мощный двигатель объемом 1,2 литра будет иметь 82 л.с. и 113 Нм.

Автомобиль проходил испытания в зимних условиях, и это может намекать на то, что кроссовер будет продаваться далеко не только в Индии, как заявлялось ранее.

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Фото: Hyundai, carscoops.com