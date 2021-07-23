Лада показывает взлет продаж за рубежом — журнал За рулем

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Лада показывает взлет продаж за рубежом

В России также наблюдается резкий рост реализации продукции марки.

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Экспортные продажи бренда Lada в январе-июне текущего года взлетели на 41,1%, до 215,4 тысяч единиц. Об этом говорится в отчете Renault Group. В России за аналогичный период АВТОВАЗ реализовал 200,2 тыс. автомобилей (+51%).

Примечательно, что мировые продажи Lada в первом полугодии 2020 года составили 152,74 тыс. машин, а на российском рынке было реализовано 140,62 тыс. экземпляров. В нашей стране компания укрепила лидирующие позиции с долей рынка в 23%. Такой результат является лучшим за последние 10 лет.

Напомним, пока экспортная стратегия Lada предполагает экспансию на развивающиеся рынки и СНГ: Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Латинскую Америку, Ближний Восток. В данный момент продукцию Lada производят в Казахстане, Узбекистане, на Украине, в Египте.

Отметим, глобальной моделью марки станет Lada Niva третьего поколения на платформе Renault CMF-B. Выход кроссовера запланирован на 2024 год. Тогда Lada вернется и на рынок Европы.

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