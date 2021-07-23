Владельцы машин с регистрационными знаками других стран не смогут уйти от ответственности за нарушения ПДД.

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Госавтоинспекция регулярно проводит рейды по обнаружению водителей с иностранными номерами. Как правило, такие автомобилисты не оплачивают штрафы с камер. В качестве примера в красноярском отделении Госавтоинспекции показали на видео, как они ловят владельцев машин, которые пытаются уйти от ответственности за нарушения ПДД с помощью регистрационных знаков других стран.

Недавно сотрудникам ДПС удалось задержать минивэн Toyiota Wish с армянскими номерами. Выяснилось, за автомобилистом числится свыше 90 неоплаченных штрафов — все они были зафиксированы в автоматическом режиме камерами фото-видеофиксации. Самыми частыми нарушениями стали превышение скорости и движение по выделенной полосе для общественного транспорта.

«Водитель и автомобиль были задержаны для выяснения обстоятельств. Забрать транспортное средство владелец сможет, только погасив задолженность в полном объеме», — заявили в ведомстве.

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В ГИБДД напомнили о том, что россиянам, которые зарегистрировали машины в Беларуси, Казахстане, Армении или Киргизии, необходимо за 10 дней успеть поставить автомобиль на учет в подразделениях ведомства. При этом срок начинает действовать с момента въезда на территорию Российской Федерации.

В ином случае за нарушение данных правил водителю с иностранными номерами грозит административный штраф в размере от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении — 5000 рублей. Также у автомобилиста могут отобрать права на срок от 1 до 3 месяцев.

Фото: Instagram