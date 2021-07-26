Выяснилась разница между покупателями новых и подержанных машин

Главное отличие — покупатели новых постарше.

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Средний возраст покупателей новых машин составил 47 лет, а тех, что приобретают авто с пробегом, — 41 год, выяснилось в ходе исследования, проведенного агентством «Автостат».

Причем средний возраст женщин, приобретающих новые машины, составил 44 года, а подержанные — 41 год, мужчин — 47 лет и 40 лет соответственно.

Кроме того, среди покупателей автомобилей с пробегом мужчин оказалось немного больше (70,3% против 67,9%, которые приобрели новые машины). Среди женщин больше тех, кто приобретает новый автомобиль, — 32,1% против 29,7% тех, кто купил подержанный.

Это объяснимо — мужчины с большей охотой будут разбираться в накопленных за годы эксплуатации неисправностях, женщинам же важно, чтобы автомобиль был на ходу и не ломался, а этого скорее можно ожидать от нового.

При рассмотрении возрастных групп выяснилось, что чаще всего новые автомобили приобретают мужчины 38 и 60 лет, женщины 38 и 58 лет. Автомобили с пробегом чаще покупают мужчины и женщины 34 лет, а второй возрастной пик приходится на мужчин 58 лет и женщин 60 лет.

При рассмотрении покупателей новых машин в статистике учитывались те, что купили их в 2018–2020 годах.

50,3% семей с детьми не имеют личного автомобиля, выяснилось благодаря исследованию РИА Новости. Но не всегда причиной тому служит отсутствие денег.



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