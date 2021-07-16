Четверть российских семей не имеют денег на автомобиль

Но многие не покупают автомобиль по причине, не связанной с финансами.

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Более 50% российских семей не имеют личного автомобиля, а более половины из их числа не могут приобрести его, потому что им не хватает денег. К такому выводу пришел Росстат, на результаты исследования которого ссылаются РИА Новости. Такое исследование агентство проводит с периодичностью раз один в два года, оно охватывает около 60 тысяч домохозяйств во всех субъектах РФ и основано на выборочном опросе.

По результатам опроса 2020 года, в 48,4% домохозяйств имеется автомобиль, а вот в оставшихся 50,3% его нет. Среди этих семей больше половины (51,7%) лишены собственного транспорта по причине отсутствия средств на покупку. Отметим, что двумя годами ранее этот показатель был еще выше — 57,9% из тех семей, где нет авто, не могли себе его позволить даже при желании.

Другая часть опрошенных семьянинов, не имеющих машины, не могут купить ее по причине, не связанной с финансами — таких 39,4%. А еще 9% заявили, что при желании могли бы купить автомобиль за счет своих или заемных средств.

Есть в исследовании и цифры по семьям автомобилистов: 69% из них оставляют машину на стоянку во дворе. Лишь 23,8% опрошенных хранят авто гаражах, 8,6% — на специализированных стоянках, а 3% — в металлических боксах.

За последние 10 лет цена на некоторые бюджетные модели выросла более чем на 100%.

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