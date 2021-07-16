Одобрять автокредиты стали только одному из трех

Количество одобряемых автокредитов снизилось сразу по нескольким причинам.

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Купить автомобиль становится все сложнее. Так, например, банки стали реже одобрять автокредиты: сегодня одобрение получают только 36,9% заявок, что на 2,3% меньше, чем в июне. В апреле же одобрение получили 42% желающих купить машину в кредит.

Причиной тому стали третья волна пандемии и увеличившийся спрос на покупку в кредит автомобилей с пробегом. Второе обусловлено дефицитом на рынке новых машин.

«Снижение уровня одобрений может быть обусловлено ростом спроса на автокредиты на фоне ускоряющейся инфляции и ожидаемого роста ставок по кредитам. Это могло привести к увеличению запросов на кредит со стороны заемщиков с более высокой долговой нагрузкой, которым, вероятно, и было отказано в кредите», — говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

При этом шансы получить потребительский кредит растут, пишет РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Уровень одобрений заявок увеличился до 36,2%. Ипотечные же заявки тоже стали чаще отклоняться.

Какой вид кредита выгоднее для покупки автомобиля? Расчеты на конкретных примерах вы найдете здесь.

Фото: ТАСС