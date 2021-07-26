Эти автомобили покупают в любом состоянии — журнал За рулем

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Эти автомобили покупают в любом состоянии

Люди стали отдавать предпочтение более изношенным автомобилям и постепенно доводить их до ума — так дешевле.

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Средняя стоимость покупаемых на вторичном рынке машин в низком ценовом сегменте снизилась на 7,2% — до 411 тыс. рублей по сравнению с июнем, выяснили аналитики сервиса онлайн-покупки автомобилей, оформления автокредита и страхования «СберАвто». Самыми же востребованными моделями являются Lada Kalina и Vesta, а также Hyundai Solaris и Kia Rio.

Снизились траты и на машины среднего ценового сегмента. Здесь падение оказалось ниже — на 2%, до 840 тысяч рублей. За примерно такую сумму покупатели чаще всего предпочитают покупать Nissan Qashqai, Skoda Octavia и Renault Duster.

Средняя цена машин высокого ценового сегмента не изменилась и по-прежнему составляет 1,4 млн рублей. Самыми же востребованными марками являются Mercedes-Benz, Toyota, Lexus и Audi.

«Если сравнивать среднюю стоимость машин в прошлом месяце, то низкий сегмент отличился снижением на 7,2%, средний — на 2%, в то время как цена высокого сегмента не изменилась», — описывают тенденцию вторичного рынка аналитики.

Для сравнения, средняя стоимость машин в низком ценовом сегменте в начале года составляла 340 тыс. рублей, в среднем — 712 тыс. рублей, а в высоком — 1,2 млн рублей.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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