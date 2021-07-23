Мы составили чек-лист, по которому легко отличить достойный экземпляр на вторичке от хлама. Хотя бы один из перечисленных ниже признаков — повод поискать другую машину или хорошенько сбить цену на эту.

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Если вам уже приглянулась какая-то машина с пробегом, советуем обратить внимание вот на что:

1. Двигатель

В идеале нужно делать диагностику в сервисе. Но до нее просто может не дойти, если:

Двигатель слишком чистый — не исключено, что его намывали в стремлении скрыть течи масла.

Двигатель весь в масле — еще хуже. Продавец часто объясняет это тем, что якобы «пролил масло при доливке или замене». Не верьте.

Черный или сизый дым из выхлопной трубы — двигатель, скорее всего, подъедает масла.

2. Стекла

Проверьте, родные ли стекла установлены на машине. Для этого взгляните на их маркировку. Родная должна содержать дату изготовления — если стекло изготовлено значительно позже, чем год выпуска автомобиля, значит стекло не родное. Возможно, его меняли после аварии. Имейте ввиду, что владельцы довольно часто вынуждены заменить лобовое стекло из-за образовавшейся на нем трещины или скола. Такая замена только на пользу покупателю, ведь он получает автомобиль с относительно свежим, еще не затертым и не отпескоструенным летящими из-под колес камешками стеклом.

3. Цвет

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Порой даже на фотографии в объявлении видно расхождение в цвете (тонах) кузовных деталей. Это свидетельствует о том, что какие-то кузовные детали перекрашивались (после замены или ремонта). А значит, машина побывала в аварии. Если продавец умалчивает об этом в описании, лучше поискать другую машину.

4. Комплектность

А еще обратите внимание на наличие мелких декоративных элементов на кузове. Отсутствующие молдингов, катафотов или заглушки для буксировочной проушины — все это признаки недавнего ремонта. К примеру, после аварии был заменен бампер, но владелец решил сэкономить на мелочевке и отказался от покупки недостающих молдингов.

5. Салон

Небрежно собранный салон или несоответствие комплектации — признаки серьезного ремонта. Возможно перед вами автомобиль, который когда-то горел или был утоплен. Это потребовало замены деталей интерьера. Проверьте, чтобы работали все кнопки и переключатели и не было следов разбора обшивки.

6. Продавец не показывает документы для проверки

Объяснения такому отказу могут быть разные. Но истинная причина, как правило, в том, что с документами не все в порядке — к примеру, перед вами вовсе не владелец машины, то есть он не вписан в документы. Либо, проверка машины по электронным базам выявит какую-то проблему — запрет регистрационных действий или множество ДТП. В любом случае, нет документов — лучше поискать другую машину.

Имейте в виду: нечестные продавцы в своих объявлениях могут указать VIN-номер похожего автомобиля, чтобы проверка не отпугнула покупателя. Поэтому при осмотре машины обязательно сверьте ВИН-номер, выбитый на кузове, с тем, что указан в документах.

Как видите, подводных камней при выборе поддержанной машины много, и нарваться на убитый экземпляр очень просто. Поэтому тщательная проверка автомобиля перед покупкой должна быть обязательным действием. В идеале, с собой на осмотр приглянувшейся машины лучше взять опытного помощника.

Фото: ТАСС