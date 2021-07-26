Россия на втором месте по дешевизне бензина в Европе

Однако по его доступности для населения наша страна занимает лишь 16-е место.

Материалы по теме 92-й бензин скоро исчезнет? Настораживающая статистика

В рейтинге цен за литр бензина в пересчете на рубли Россия (49,1 рубля) уступила лишь Казахстану, где литр АИ-95 обходится в 34,3 рубля. При этом в Казахстане и самое дешевое дизтопливо — 33,6 рубля за литр, Россия по данному показателю также на втором месте — 50 рублей за литр, выяснили специалисты РИА Рейтинг.

В пятерке стран с самым дешевым бензином АИ-95 также Белоруссия — 58 руб., Украина — 80,3 руб. и Болгария — 95,5 руб.

На среднемесячную зарплату россиянина можно приобрести 1002,9 литра бензина АИ-95, и это лишь 16-е место. Хотя по этому показателю Россия опередила своих соседей — Казахстан, Украину, Белоруссию, а также многие другие страны Восточной Европы. Всего в рейтинг вошли 32 страны.

Рейтинг стран Европы по доступности бензина возглавил Люксембург, где на среднемесячную зарплату можно купить почти 2,6 тысячи литров. На втором месте расположилась Норвегия с показателем 2,4 тысячи литров. В первую пятерку также вошли Австрия, Великобритания и Ирландия, жители которых могут приобрести более 1,9 тысячи литров.

Самый дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах, где литр в пересчете на рубли стоит 162,3 рубля.

***

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), средняя цена бензина в мире в 2020 году составляла 0,81 доллара за литр (59,92 руб.) — это на 11% дешевле, чем в 2019 году. Самый дешевый бензин в мире в Иране, там он обходится всего в 0,32 доллара (23,67 руб.) за литр.