Без рук, на красный, со скоростью 200 км/ч и с ребенком в машине

Таким странным способом эта женщина-водитель проверяла свою веру в Бога.

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Женщина попала в аварию в Бичвуде, выехав на перекресток на красный свет со скоростью почти 200 км/ч. Мало того, в ее машине находился 12-летний ребенок. После аварии машина продолжила движение и врезалась в еще одну машину и дом на Ричмонд-роуд. К счастью, люди почти не пострадали — только дочь женщины была доставлена ​​в районную больницу с подозрением на сотрясение мозга. У машин разбиты бамперы, а на доме были зафиксированы незначительные косметические повреждения.

Когда на место последней аварии приехали полицейские, женщина заявила, что она ехала со скоростью 200 км в час и намеренно отпустила руль своего голубого Ford Taurus и проехала на красный свет — чтобы «проверить свою веру в Бога». Женщина рассказала, что в последнее время на нее посыпались «испытания и невзгоды», в частности, ее уволили с работы. Она сказала офицерам, что «отпустила свой страх и решила сделать это».

Полиция допросила женщину, выясняя, пила ли она или принимала наркотики. Та сказала, что почти семь часов назад выпила только один бокал вина. Согласно отчету полиции Бичвуда, полицейские подозревают, что женщина, возможно, страдает психическим расстройством, и доставили ее в больницу. Пока ей не предъявили официального обвинения, но могут обвинить, в том числе, в нападении со смертельным оружием (ее автомобиль) и угрозе жизни ребенка.