О таком лет тридцать назад мечтал практически каждый отечественный автотурист.

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Абсолютно новый прицеп-палатку еще советского производства Скиф-2М обнаружил блогер Roma Urraco. Гаражная находка датируется 1991 годом — это продвинутая, современная по тем временам версия. Выпуском Скифов с 1975 года занималось уральское производственное объединение «Искра». Это сейчас автокемперами и автодомами никого не удивить, а в те времена компактный дом на колесах был настоящей роскошью и мечтой автотуристов, впрочем, за такими прицепами-палатками до сих пор гоняются автолюбители.

Скиф-2М довольно рационально устроен — при всей кажущейся компактности, в разложенном виде он довольно просторен и вмещает троих взрослых и четверых детей. Суперкомфорта, конечно, не обещает, но местá для ночлега там вполне сносные, есть и стол для приема пищи. Разбирается прицеп-палатка довольно просто — в результате получается жилой модуль в 6 кв. метров. Комплектуется Скиф 10-дюймовыми колесами от инвалидной мототехники, есть полноценная запаска. По паспорту данный прицеп можно было эксплуатировать с любым автомобилем советского производства — от Запорожца до Волги.

Что интересно, конкретно этот экземпляр раскладывали всего 4 раза, поэтому он так хорошо сохранился, а детали крепления упакованы в «родную» промасленную бумагу. Хотя время неумолимо, поэтому матрацы обветшали, их начинка превратилась в труху, но в целом автодом вполне пригоден для путешествий, а матрацы можно заказать и новые. Главное — железо совсем не пострадало.

Стоила «легенда советских автотуристов» по тем временем немало — 1250 рублей, а с рук цена доходила и до 2 тысяч — просили, как за подержанный автомобиль. Сейчас стоимость подобного экземпляра в хорошем состоянии может доходить до 1,5–2 тыс. долларов.

Среди других особо удачных находок этого автоблогера числится новенький мотоцикл Ява, тоже еще тех, советских времен.



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