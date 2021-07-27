Минэнерго в ближайшие дни примет решение о возможном запрете экспорта бензина.

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Замминистра энергетики Павел Сорокин рассказал, что Минэнерго РФ может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина, вся нормативная документация уже готова.

«Нормативка на временный запрет готова. Сейчас смотрим детали и на ежедневную динамику. Последние два дня на бирже и объемы выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому все документы готовы, получаем ОРВ [оценку регулирующего воздействия], и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены», — сообщил он агентству ТАСС.

Таким образом, решение ведомства зависит от динамики биржевого роста и насыщения рынка необходимыми объемами. Если улучшения не будет, то в ближайшие дни такое решение примут. В Минэнерго считают, что ситуацию на топливном рынке нужно решать рыночным способом, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка. Необходимо, чтобы в этой сфере была «долгосрочная предсказуемость».

Несмотря на критику, Сорокин считает, что демпферный механизм, который ввели два года назад, работает в целом нормально. Иногда бывают рыночные перекосы, и тогда рынок требует дополнительного стимулирования.

За полгода бензин подорожал на 4,87%, а в последние недели рост стоимости бьет рекорды.



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