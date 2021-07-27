Топ-10 популярных авто с пробегом в трех ценовых сегментах

Некоторые популярные модели вторичного авторынка входят в топ сразу в нескольких ценовых категориях. Связано это с тем, что цена значительно зависит от возраста, состояния, пробега и комплектации, отмечают эксперты Авито Авто. Сервис проанализировал данные о продажах подержанных автомобилей за первое полугодие 2021 года.
До 1 000 000 рублей
В топ-10 наиболее востребованных автомобилей этого сегмента первую строчку занимает Lada Priora с долей продаж на вторичном авторынке — 3,94%. Далее расположились:
- Lada 2114 Samara — 2,99%
- Granta — 2,78%
- Kalina — 2,71%
- Ford Focus — 2,70%
- Lada 2107 — 2,25%
- Hyundai Solaris — 2,17%
- Lada 2110 — 2,14%
- Kia Rio — 2,08%
- Lada 4x4 (Нива) — 2,07%.
От 1 000 000 до 2 000 000 рублей
В этом ценовом сегменте авто с пробегом на первом месте расположилась Toyota Camry с долей 6,3%, за ней следуют:
- Toyota RAV4 — 3,77%
- Kia Sportage — 3,3%
- Hyundai Creta — 3%
- Kia Optima — 2, 56%
- Mazda CX—5-2,49%
- VW Tiguan — 2,35%
- Mitsubishi Outlander — 2,23%
- Nissan X—Trail — 2,21%
- Nissan Qashqai — 2,10%
Дороже 2 000 000 рублей
Здесь лидирует Toyota Land Cruiser с долей в сегменте 6,5%, вторая строчка у Toyota Land Cruiser Prado — 5,6%, далее следуют:
- Toyota Camry — 4,75%
- BMW X5 — 3,16%
- Mercedes-Benz E-класса — 3,08%
- BMW 5-й серии — 2,72%
- Lexus LX — 2,55%
- Lexus RX — 2,3%
- BMW X6 — 2,2%
- VW Touareg — 1,93%
По данным Авито Авто, продажи подержанных автомобилей в России выросли на 14,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Средняя цена авто с пробегом, согласно данным сервиса, за год выросла на 19% и составила в первой половине 2021 года 330 000 рублей.
- Настораживающая статистика — долги по автокредитам значительно выросли.
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