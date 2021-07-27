Топ-10 популярных авто с пробегом в трех ценовых сегментах — журнал За рулем

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Топ-10 популярных авто с пробегом в трех ценовых сегментах

В рейтинге бюджетных моделей большинство — отечественные, среди более дорогих в списках представлены только иномарки.

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Некоторые популярные модели вторичного авторынка входят в топ сразу в нескольких ценовых категориях. Связано это с тем, что цена значительно зависит от возраста, состояния, пробега и комплектации, отмечают эксперты Авито Авто. Сервис проанализировал данные о продажах подержанных автомобилей за первое полугодие 2021 года.

До 1 000 000 рублей

В топ-10 наиболее востребованных автомобилей этого сегмента первую строчку занимает Lada Priora с долей продаж на вторичном авторынке — 3,94%. Далее расположились:

  • Lada 2114 Samara — 2,99%
  • Granta — 2,78%
  • Kalina — 2,71%
  • Ford Focus — 2,70%
  • Lada 2107 — 2,25%
  • Hyundai Solaris — 2,17%
  • Lada 2110 — 2,14%
  • Kia Rio — 2,08%
  • Lada 4x4 (Нива) — 2,07%.

От 1 000 000 до 2 000 000 рублей

В этом ценовом сегменте авто с пробегом на первом месте расположилась Toyota Camry с долей 6,3%, за ней следуют:

  • Toyota RAV4 — 3,77%
  • Kia Sportage — 3,3%
  • Hyundai Creta — 3%
  • Kia Optima — 2, 56%
  • Mazda CX—5-2,49%
  • VW Tiguan — 2,35%
  • Mitsubishi Outlander — 2,23%
  • Nissan XTrail — 2,21%
  • Nissan Qashqai — 2,10%

Дороже 2 000 000 рублей

Здесь лидирует Toyota Land Cruiser с долей в сегменте 6,5%, вторая строчка у Toyota Land Cruiser Prado 5,6%, далее следуют:

  • Toyota Camry — 4,75%
  • BMW X5 — 3,16%
  • Mercedes-Benz E-класса — 3,08%
  • BMW 5-й серии — 2,72%
  • Lexus LX — 2,55%
  • Lexus RX — 2,3%
  • BMW X6 — 2,2%
  • VW Touareg — 1,93%

По данным Авито Авто, продажи подержанных автомобилей в России выросли на 14,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Средняя цена авто с пробегом, согласно данным сервиса, за год выросла на 19% и составила в первой половине 2021 года 330 000 рублей.

Фото: Depositphotos

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