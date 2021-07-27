Топ-10 популярных авто с пробегом в трех ценовых сегментах

В рейтинге бюджетных моделей большинство — отечественные, среди более дорогих в списках представлены только иномарки.

Материалы по теме Выяснилась разница между покупателями новых и подержанных машин

Некоторые популярные модели вторичного авторынка входят в топ сразу в нескольких ценовых категориях. Связано это с тем, что цена значительно зависит от возраста, состояния, пробега и комплектации, отмечают эксперты Авито Авто. Сервис проанализировал данные о продажах подержанных автомобилей за первое полугодие 2021 года.

До 1 000 000 рублей

В топ-10 наиболее востребованных автомобилей этого сегмента первую строчку занимает Lada Priora с долей продаж на вторичном авторынке — 3,94%. Далее расположились:

Lada 2114 Samara — 2,99%

2114 — 2,99% Granta — 2,78%

— 2,78% Kalina — 2,71%

— 2,71% Ford Focus — 2,70%

— 2,70% Lada 2107 — 2,25%

2107 — 2,25% Hyundai Solaris — 2,17%

— 2,17% Lada 2110 — 2,14%

2110 — 2,14% Kia Rio — 2,08%

— 2,08% Lada 4 x 4 (Нива) — 2,07%.

От 1 000 000 до 2 000 000 рублей

В этом ценовом сегменте авто с пробегом на первом месте расположилась Toyota Camry с долей 6,3%, за ней следуют:

Toyota RAV4 — 3,77%

Kia Sportage — 3,3%

Sportage — 3,3% Hyundai Creta — 3%

Kia Optima — 2, 56%

Mazda CX —5-2,49%

—5-2,49% VW Tiguan — 2,35%

— 2,35% Mitsubishi Outlander — 2,23%

— 2,23% Nissan X — Trail — 2,21%

— — 2,21% Nissan Qashqai — 2,10%

Дороже 2 000 000 рублей

Здесь лидирует Toyota Land Cruiser с долей в сегменте 6,5%, вторая строчка у Toyota Land Cruiser Prado — 5,6%, далее следуют:

Toyota Camry — 4,75%

— 4,75% BMW X5 — 3,16%

Mercedes-Ben z E-класса — 3,08%

E-класса — 3,08% BMW 5-й серии — 2,72%

Lexus LX — 2,55%

— 2,55% Lexus RX — 2,3%

— 2,3% BMW X 6 — 2,2%

6 — 2,2% VW Touareg — 1,93%

По данным Авито Авто, продажи подержанных автомобилей в России выросли на 14,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Средняя цена авто с пробегом, согласно данным сервиса, за год выросла на 19% и составила в первой половине 2021 года 330 000 рублей.

Настораживающая статистика — долги по автокредитам значительно выросли.



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