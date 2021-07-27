Вернуть проданный в обход собственника авто сложно, но можно

Владельцу придется доказать, что покупатель должен был засомневаться в том, что сделка законная.

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Гражданин Кочкин передал свой грузовик MAN в аренду Ильичеву, заключив договор аренды на год и оформив акт приема-передачи. Не дождавшись ни денег, ни машины, Кочкин подал в суд на арендатора. Суд постановил вернуть машину и свидетельство о регистрации, пишет «Российская газета». А также обязал арендатора выплатить задолженность по арендной плате в размере 360 000 руб., пеню в размере 602 400 руб. и неустойку в размере 100 000 руб. Однако оказалось, что Ильичев давно продал автомобиль Вертелкину, а тот перепродал грузовик Пасунько.

Кочкин обратился в полицию, но в возбуждении уголовного дела против Ильичева ему было отказано в связи с отсутствием события и состава преступления. В то же время Пасунько подал встречный иск о признании его добросовестным приобретателем.

Доводы судов низших инстанций

Районный суд установил, что Вертелкин обращался в ГИБДД, чтобы внести изменения в регистрационные данные в связи со сменой собственника и получил дубликат паспорта ТС в связи с его утратой. Через полгода Пасунько купил эту машину у него с дубликатом ПТС.

Суд пришел к выводу, что грузовик Кочкина продали помимо воли, и Пасунько нельзя считать добросовестным приобретателем, так как он купил машину по дубликату паспорта транспортного средства, не выяснив обстоятельств и не поинтересовавшись волей законного собственника на совершение сделки по отчуждению этого имущества. Грузовик постановили Кочкину вернуть. Суд апелляционной инстанции и кассационный суд общей юрисдикции оставили это решение в силе, но Верховный суд его оспорил.

Доводы Верховного суда

Если добросовестный приобретатель получил имущество возмездно, то есть за деньги, даже у того, кто не имел права его продавать, то такую вещь нельзя забрать. При условии, что тот, кто не имел права ее продавать, получил ее по доброй воли хозяина. Вернуть ее можно, если она была украдена у прежнего собственника или потеряна им, или выбыла из владения иным путем помимо воли хозяина.

Кочкин же передал свой грузовик во владение другому лицу добровольно и возмездно, то есть в аренду за деньги, что предыдущие суды проигнорировали. То есть Пасунько добросовестный приобретатель и просто так забрать у него купленное имущество нельзя. Вернуть свой грузовик Кочкину теперь будет очень сложно, но можно. Для этого ему каким-то образом нужно доказать, что покупатель должен был засомневаться в праве продавца на отчуждение. А суды определят, все ли разумные меры предпринял Пасунько для того, чтобы выяснить право предыдущего продавца на продажу.

Поэтому ВС отменил все вынесенные по этому делу решения и направил дело на новое рассмотрение в районный суд. Ему и предстоит установить, выбыла ли машина из собственности Кочкина незаконно и какую роль в этом деле сыграл арендатор.

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